Dendoncker de côté, la trouvaille Debast : l'analyse de Roberto Martinez après la défaite des Diables aux Pays-Bas

Les Diables Rouges se sont inclinés sur la pelouse des Pays-Bas (1-0) ce dimanche soir lors de la dernière journée de Ligue des Nations. En tribune suite à son exclusion face au pays de Galles, Roberto Martinez s'est tout de même présenté en conférence de presse après la défaite belge.

"On a manqué l’opportunité de marquer le premier but. On avait besoin de cela pour parfaitement lancer notre match. On s’est procuré assez d’occasions, mais le but n’est jamais tombé. Un premier but aurait changé des choses. Les Néerlandais ont essayé de contrôler la partie, mais on s’est créé les meilleures occasions je trouve. Est-ce que je suis inquiet en vue du Mondial ? Non !", a expliqué Roberto Martinez. "Si je dois malgré tout pointer une inquiétude, je vais citer les blessures et le fait de voir certains joueurs arriver trop juste physiquement. Avec un seul match contre l’Egypte, on n’aura pas le temps de préparer physiquement les joueurs. Ils vont devoir éviter les blessures et aller chercher un maximum de temps de jeu", a-t-il poursuivi.