Dender – Standard et Lierse – Anderlecht au programme des 16e de finale de la Coupe de Belgique

Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de Belgique a été effectué ce mardi après-midi. Un tirage à l'issue duquel le Standard et Anderlecht ont hérité de clubs de deuxième division : Dender pour les Rouches et le Lierse, leader de la Challenger Pro League, pour les Mauves. De son côté, Charleroi affrontera un autre club de Pro League (Seraing) alors que l’Union Saint-Gilloise, plus chanceuse, se rendra à Anvers et plus précisément à Cappellen pour défier ce club de Nationale 2 (4e division). Le tirage a également été clément pour le Club Bruges, qui affrontera un club de 3e division (Patro Eisden) à l’instar de La Gantoise, tenante du titre, qui ira à Dessel.

Ces rencontres se tiendront les 8, 9 et 10 novembre prochains.

Voici toutes les affiches des 16e de finale de la Coupe de Belgique :

Dender (Challenger Pro League) – Standard

Lierse (Challenger Pro League) - Anderlecht

Deinze (Challenger Pro League) – Eupen

Westerlo – Genk

Lommel (Challenger Pro League) – Zulte Waregem

Beveren (Challenger Pro League) – Antwerp

Cercle Bruges – Beerschot (Challenger Pro League)

Patro Eisden (Nationale 1) – Club Bruges

Saint-Trond – Meux (Nationale 2)

Lokeren-Temse (Nationale 2) – Malines

Dessel Sport (Nationale 1) – La Gantoise

Francs Borains (Nationale 1) – OHL

Thes Sport (Nationale 1) – Ostende

RWDM (Challenger Pro League) – Courtrai

Seraing – Charleroi

Cappellen FC (Nationale 2) – Union Saint-Gilloise