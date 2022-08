Démonstration de Kilian Jornet qui remporte l’Ultra-Trail du Mont-Blanc et claque le record

Il était venu pour la victoire et il est reparti avec. L’Espagnol Kilian Jornet remporte sa 4e victoire à l’UTMB et succède au Français François D’Haene. Mathieu Blanchard termine 2e.

Absent du terrain de jeu de l’UTMB depuis 2018, Kilian Jornet voulait remporter une 4e victoire afin d’égaler le record détenu depuis l’année passée par François D’Haene.

Et l’Espagnol a pris la tête de la course à trois cols de la fin suite à une grosse défaillance de Jim Walmsley qui avait jusque-là survolé les débats.

Mais la fin de course a été folle. A deux cols de la fin, Jornet a commencé à souffrir de crampes et Mathieu Blanchard est revenu à la hauteur de l’Espagnol dans le ravitaillement.

Après 17h30 de course, les deux athlètes n’ont plus qu’un col à franchir avant la descente vers Chamonix. Moment choisi par Kilian pour attaquer et creuser un petit écart.

Dans ce dernier col, Jornet va faire la différence, aborder la dernière descente des 171 km avec 10.000 m de dénivelé avec un avantage de huit minutes sur Blanchard.

Le Français ne reviendra pas sur l’Espagnol qui remporte l’UTMB, sa 4e victoire dans l’épreuve et se permet de claquer le record en 19h49'30 et devient le premier athlète à passer sous les 20 heures. Le précédent record était détenu par son compatriote Pau Capell (20 heures 19 minutes en 2019).

Après s'être imposé à la Hardrock 100, Jornet signe un autre exploit cette année. Il aura couru cet UTMB à presque 8,6km/h.