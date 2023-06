Démonstration contre Israël et... record européen pour les Belgian Cats : "On ne voulait pas leur donner la moindre chance"

Une bonne opération qu’il faudra rééditer dès vendredi matin, face à la République Tchèque, surprenante tombeuse de l’Italie : "Demain, l’adversaire va être un peu plus coriace. C’est un adversaire qui a battu l’Italie et qui peut donc, déjà, se qualifier (au moins pour le barrage) en gagnant demain. On vient avec la même idée, on veut se mettre à l’abri. Mais, aujourd’hui, il y a beaucoup de motifs de satisfaction, 37 passes décisives, je pense que c’est un record à l’Euro, à nous de continuer sur cette lancée."

Continuer sur cette lancée, c’est un peu le leitmotiv général des Belges ce jeudi. Tout le monde est satisfait de ce premier coup d’éclat mais l’adversaire était clairement inférieur. Il faudra rééditer pareille prouesse contre une opposition plus solide : "Je pense qu’on peut être très contentes de ce premier match, on a montré qu’on était prêtes pour le tournoi avec cette victoire. On voulait pousser le plus loin possible parce que l’écart de points pourrait être important au final. C’est important, dès le premier match de montrer comment on joue, de montrer qu’on est prêtes. Demain ça va être un "battle". On va aller se reposer. Les joueuses tchèques vont se battre, on le sait. Donc, on va, nous aussi devoir se battre comme on l’a fait aujourd’hui." confie Laure Résimont, l’une des stars de cette première rencontre (22 points).

Un sentiment partagé par Julie Vanloo : "C’était un très bon match. Tout le monde a bien joué, tout le monde a joué ensemble et apporté quelque chose, c’était beau à voir. Dès le début, on a montré qu’on ne voulait pas lâcher, on ne voulait pas leur donner la moindre chance. Ce sont de bonnes joueuses mais on a super bien joué. Je me sens bien, je me sens libérée, je sais ce que je dois faire, j’essaie d’apporter de belles choses à l’équipe. On a battu le record d’assists, c’est ça aussi les Belgian Cats. Contre les Tchèques, ça va être la guerre mais on le sait…"