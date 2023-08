Démodé, le selfie au smartphone ? l'appareil photo digital fait un retour inattendu

Avec Instagram, les tendances photo aussi évoluent. Et les influenceuses comme Kylie Jenner, Emily Ratajkowski ou encore Bella Hadid l’ont bien compris.

Malgré le retour depuis quelques années des Polaroïds ou encore des appareils photo jetables Kodak, cela ne suffit plus pour être à la mode.

Au placard l’Iphone, pour paraître "IN", on ressort l’appareil photo digital. Grâce à lui, le rendu des photos avec flash amène une touche de nostalgie plus originale qu’un filtre Instagram.

Les visages paraissent plus lumineux et c’est ce côté authentique des années 1990-2000 qui est recherché.

Une tendance apparue déjà l’année dernière. Mais des stars comme la mannequin Bella Hadid ont boosté l’utilisation de ces appareils. Cela fait un an qu'elle publie la majorité de ses photos en digital. Et elles sont de plus en plus nombreuses à suivre le mouvement, de quoi apporter du charme d’antan à leur feed.