Démissions à la tête de la fédération bruxelloise des Engagés pour changement de structure

La présidente de la fédération bruxelloise des Engagés Marie Nyssens et les vice-présidents Jean-Yves Kitantou et Sofia Bennani ont présenté leur démission, a indiqué cette dernière vendredi à Belga, confirmant une information parue dans la DH.

Sans vouloir commenter la démission sur le fond, la conseillère communale d’Anderlecht a indiqué que les intéressés restaient membres du mouvement.

Selon le parti, il s’agit bien de démissions liées aux modifications de structures en cours au sein du mouvement. Chaque direction de fédération procédera en effet de la sorte, les fédérations étant remplacées par des bassins de vie. Il s’agit donc d’une démission d’une structure qui change dans le cadre de la refondation du parti et non une démission des Engagés, confirme-t-on au parti.

Selon la DH, les démissionnaires auraient toutefois agi dans un mouvement d’humeur et d’exaspération. La direction du parti relègue, elle, la question à l’anecdotique et parle d'"une simple concomitance de faits, avec d’un côté des démissions et de l’autre, des contrariétés."