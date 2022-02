Démission du Premier ministre nord-irlandais : quel est le lien avec le Brexit ?

Paul Givan est membre du Parti unioniste démocrate, le DUP, une formation viscéralement attachée au Royaume-Uni. En 2016, le parti s’est mobilisé pour le Brexit. Mais aujourd’hui il en dénonce les conséquences. Il fustige le protocole nord-irlandais, un des chapitres de l’accord de divorce entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Et la critique est lourde. " C’est le moment de dire assez, a déclaré le patron du DUP, Jeffrey Donaldson. Nous sommes convaincus que le protocole représente une menace existentielle pour le Royaume-Uni et pour l’avenir de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. "