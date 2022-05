Démission de Wouter Beke : qui est Jo Brouns, le nouveau ministre flamand ?

Suite à l'annonce de la démission de Wouter Beke la semaine dernière, les membres de la direction du CD&V décidé de redistribuer ses attributions à Jo Brouns et Hilde Crevits.

Le premier, bourgmestre de Kinrooi dans le Limbourg, a été nommé au poste de ministre flamand de l'Économie, du Travail, de l'Innovation et de l'Économie sociale à la place de Hilde Crevits. La vice-ministre présidente flamande récupère quant à elle le Bien-être, la Santé et la Famille, en plus de l'Agriculture.

Le Conseil du parti a approuvé ces nominations à 87%, d'après Belga.