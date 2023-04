Démission de Sarah Schlitz : une prévalence du double standard en politique ?

Opaline Meunier (MR), conseillère communale à Mons, peut également attester de l’existence de ce double standard. "Il y a un double standard qualitatif : la moindre erreur des femmes politiques va être montée en épingle, alors que les hommes politiques bénéficient d’une sorte de solidarité, entre hommes ", observe-t-elle. " Il y a aussi un double standard quantitatif : plus on monte dans les responsabilités, moins on trouve de femmes. Nous sommes un certain nombre de conseillères communales, il y a nettement moins de vice-Première ministres… Plus les femmes atteignent des hautes responsabilités plus va se poser la question de leur mari et de leurs enfants, de leur supposée ‘fragilité’. Il y a aussi certaines matières considérées comme féminines, la petite enfance, la santé, etc., qui vont plus souvent leur être attribuées, à la place de la fiscalité par exemple, ou d’autres compétences régaliennes."

La femme politique libérale explique par ailleurs s’être "volontairement tenue à l’écart de l’affaire Sarah Schlitz sur les réseaux sociaux", une affaire qui a entrainé de nombreuses réactions en ligne.

"J’ai exprimé mon opinion via des canaux parallèles. Je n’ai pas tweeté à ce sujet. Que je tweete ou non n’aurait rien changé à l’affaire. En revanche, je risquais de subir plusieurs jours de cyberharcèlement. Je me suis donc tue. Mais je n’allais pas spontanément me jeter dans la gueule du loup, précise Opaline Meunier. "C’est une vraie question démocratique et de silenciation des femmes, selon moi. De nombreuses femmes ont quitté Twitter et Facebook à cause des violences qui y règnent. Les statistiques sont claires : les femmes politiques sont plus harcelées par des menaces ou des commentaires sexualisés. Cela m'est déjà arrivé. Être insultée n’est jamais agréable, mais recevoir des menaces de viols 50 fois par jour et apprendre que des internautes recherchent votre adresse, c’est encore autre chose. C’est complètement effrayant". D’autres personnes approchées nous ont également expliqué craindre du cyberharcèlement si elles s’exprimaient dans notre article.

L’association Garance, directement sollicitée par Sander Loones (N-VA), député de la Chambre des représentants de Belgique à l’initiative de la motion appelant à la démission de la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, a partagé sa réponse sur les réseaux sociaux.

L’asbl qui défend les droits des minorités et ayant bénéficié de l’appel d’offres qui a entrainé la démission de Sarah Schlitz a précisé que "l’intensité de notre travail de terrain ne nous laisse de toute façon que peu de temps pour ce type d’exercices, mais le travail acharné mené par la N-VA pour obtenir la démission de Sarah Schlitz nous semble s’apparenter davantage à du marchandage politique voire carrément à un backlash contre une femme politique qu’à une réelle question de transparence".