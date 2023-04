Démission de Sarah Schlitz : "Elle a menti à plusieurs reprises, ça a été démontré au Parlement" déclare Sander Loones

Quels sont les reproches de Sander Loones à l’encontre de Sarah Schlitz ? De quoi est-elle responsable, selon lui ? Le député fédéral explique ce matin que la Secrétaire d’État n’a pas dû démissionner en raison de l’utilisation de son logo personnel pour des événements subsidiés par de l’argent public. "C’est vrai qu’elle l’a fait, elle l’a reconnu. Elle a été condamnée pour cela en Commission de contrôle et elle a été réprimandée."

"Elle a dû démissionner pour une chose beaucoup plus importante. Elle a menti. Elle a menti à plusieurs reprises. Ça a été démontré au Parlement et surtout par des journalistes qui ont fait leur travail. Qui ont démontré qu’il y a eu des mensonges". Et le député Loones de rappeler que le quotidien la DH a révélé l’existence d’un guide qui précise qu’il faut apposer le logo de la secrétaire d’État pour toucher des subsides dans le cadre de l’appel à projets "Tant qu’il le faudra" et que le guide aurait été validé par la secrétaire d’Etat fédérale. "Et en plus, on démontrait que Mme Schlitz et Ecolo étaient au courant depuis des mois […] "Alors, elle pouvait se préparer, elle pouvait informer correctement le Parlement pendant des mois. Elle ne l’a pas fait. Elle a menti. Et pour cette raison elle a dû démissionner."

Cette affaire aurait-elle pu en rester au stade de la Commission ? Pour le député fédéral il n’y a pas eu que des omissions. "Elle a carrément menti." Cela peut être démontré, dit-il. Selon Sander Loones l’affaire aurait pu en rester là si Sarah Schlitz s’était :"excusée pleinement, volontairement, entièrement lors de la Commission. Elle ne l’a fait qu’après. Moi, j’ai demandé trois fois de le faire".