Démission d'un haut-fonctionnaire européen après un tollé à propos de vols gratuits vers le Qatar

A la suite du tollé provoqué par des vols gratuits avec Qatar Airways, le haut fonctionnaire européen Henrik Hololei a démissionné. Un porte-parole de la Commission européenne l'a confirmé mercredi.

M. Hololei ne dirigera plus la direction générale des transports et de la mobilité à partir du 1er avril. C'est l'Estonien lui-même qui a demandé son transfert, a précisé le porte-parole. Il échangera son poste actuel contre un poste de conseiller à la direction générale des partenariats internationaux. M. Hololei est entré en disgrâce au début du mois lorsqu'il est apparu qu'il avait bénéficié de neuf vols gratuits avec Qatar Airways entre 2015 et 2021. Les frais d'hôtel étaient également couverts. La plupart des vols ont eu lieu alors que la Commission négociait un accord aérien avec le Qatar. La Médiatrice européenne, Emily O'Reilly, a estimé que l'affaire soulevait "des questions légitimes quant à une éventuelle influence indue sur le processus décisionnel européen".

De plus, il est apparu que M. Hololei, en tant que haut fonctionnaire du département, était lui-même responsable de l'évaluation d'un éventuel conflit d'intérêts. La Commission a affirmé que M. Hololei n'avait enfreint aucune règle en agissant de la sorte, mais entre-temps, les règles internes relatives aux voyages rémunérés ont été renforcées. Le nombre de missions pouvant être payées par des parties extérieures a été réduit et les directeurs généraux ne sont plus autorisés à juger eux-mêmes des conflits d'intérêts dans ce domaine. Ils doivent en référer au chef de cabinet du commissaire concerné.