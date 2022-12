Démission d’Isabelle Simonis au maïorat de Flémalle : "je quitte une partie de moi-même"

Je quitte une partie de moi-même

A la sortie du conseil communal, elle commente sa démission : "je quitte une partie de moi-même donc c’est jamais très simple. Et puis la journée n’a pas été facile avec des moments d’émotions avec le personnel communal. C’est une page qui se tourne. À partir du moment où l’on ne se sent plus totalement en phase ou soutenue, je pense qu’il valait mieux. Ce qui va me manquer le plus ce sont les citoyens et le personnel." Ce qu’elle retient de ses 16 ans à la tête de la commune ? "Beaucoup de projets, d’apprentissage aussi, à la fois de la nature humaine mais beaucoup d’écoute des citoyens…

L’importance des réseaux sociaux… Tout ça n’existait pas il y a 16 ans

Et puis beaucoup de difficultés avec les finances communales qui sont ce qu’elles sont. Il y a une époque aussi qui a fondamentalement changé sur ces années sur l’individualisme, l’importance des réseaux sociaux… Tout ça n’existait pas il y a 16 ans. Et je trouve qu’on avait peut-être un contact plus direct avec le citoyen puisque tous ces médias n’étaient pas là."

Isabelle Simonis part travailler dans le non-marchand mais reste conseillère communale à Flémalle.