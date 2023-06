Démission d’Egbert Lachaert : panique au VLD

Certains pointent aussi les règles internes du VLD qui lui interdiraient un tel cumul. Bref, cet intérim d’Alexander De Croo s’annonce plutôt compliqué. Egbert Lachaert a annoncé pouvoir rester jusqu’en août mais le VLD va devoir très rapidement trouver une solution provisoire. On pense à la vice-présidente Stéphanie Dose, ou Maggie De Block.

Qui que ce soit, la tâche sera quasiment sacrificielle. En quelques mois, le nouveau président n’aura pas le temps de radicalement changer la stratégie d’un parti qui, avec le Premier ministre d’une coalition qui penche à gauche ne peut pas déployer un libéralisme conquérant. Quasiment tous les jours, la N-VA le lui rappelle. La N-VA et le MR, dont le président n’hésite pas à courir les plateaux TV du nord pour dire tout le mal qu’il pense des faiblesses du gouvernement dirigé par un membre de sa propre famille.

Malaise

Malaise pour le VLD, malaise aussi pour la Vivaldi. Sur les quatre partis flamands de la coalition, trois ont perdu leur président de parti en quelques mois. Meyrem Almaci chez Groen sur fond de dissensions internes, Joachim Coens au CD&V ne parvenait plus à convaincre en interne suite à de mauvais sondages, Egbert Lachaert même chose.

Ça fait beaucoup, et c’est le signe d’une fébrilité, une difficulté d’assumer le pouvoir avec une opposition très forte Vlaams Belang, N-VA qui à presque la moitié des sièges en Flandre. Cette fébrilité, cette difficulté existentielle, cette faiblesse de Groen, du CD&V et du VLD transpire dans tous les débats. Seul Conner Rousseau échappe à la misère ambiante. Echappait, je dois le conjuguer au passé, avec cette plainte pour fait de mœurs déposée contre lui, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête.

L’autre conséquence sur la Vivaldi. C’est le rôle que jouait Egdbert Lachaert, dans la galaxie présidentielle de la majorité. Il était un pont entre libéraux francophones et PS et Ecologistes. Côté francophone c’est peu dire que le président du MR s’est isolé de ses collègues. Egbert Lachaert à souvent fait la navette quelque part entre le MR et l’aile gauche de la coalition en particulier les écologistes. C’était déjà le rôle qu’il avait eu dans la formation du gouvernement en 2020. Pour la Vivaldi, c’est une tuile de plus, pour la fin de législature. Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.