Demi Vollering tient enfin sa victoire sur la Flèche Wallonne : "Mes équipières m’ont beaucoup aidé à me concentrer et continuer à y croire"

Demi Vollering a réalisé un magnifique effort pour s’offrir La Flèche Wallonne féminine quelques jours après s’être imposée sur l’Amstel Gold Race. Après être passée proche de la victoire au sommet du Mur de Huy sur les éditions précédentes, la Néerlandaise a finalement pu lever les bras, et elle a tenu à remercier ses équipières chez SD Worx : "C’est vraiment incroyable. Mes équipières m’ont beaucoup aidé à me concentrer et continuer à y croire. Elles ont été très importantes. Aujourd’hui, ça a encore été un effort d’équipe. J’ai fait les efforts dans les montées mais entre, elles m’ont beaucoup aidé. Elles sont très importantes pour moi".

Mise face à ses responsabilités, l’équipe phare de cette saison des classiques a bien travaillé pour contrôler la course : "Ça a été compliqué pour moi de ne pas trop en faire. Mais on a une spécialiste du chrono avec Marlène Reusser et elle a fait un travail incroyable pour garder un écart pas trop élevé. Et puis j’ai attaqué dans la montée. C’était très dur mais grâce à mes équipières, j’ai pu le faire et après, un autre groupe est sorti et c’était dur de contrôler. C’est parfois dur de reprendre le pouvoir. Je pense qu’on a très bien fait. Des équipières sont revenues de devenir et on a récupéré le contrôle. Avant la dernière montée, j’ai essayé de faire exploser le groupe et j’ai essayé de monter à mon propre rythme. Le trou était grand et j’étais très surpris. Je suis très heureuse".

Avec cette victoire, SD Worx a presque tout gagné. Un sentiment incroyable pour Vollering : "Je ne peux pas y croire. C’est une saison incroyable pour nous. C’est grâce à toute l’équipe qui a vraiment tout donné. On travaille vraiment bien ensemble et c’est super important pour moi".

Le dernier objectif des classiques, ce sera Liège-Bastogne-Liège dimanche où Vollering pourrait réaliser l’incroyable enchaînement Amstel – Flèche – Liège : "J’espère ! Ce serait incroyable".