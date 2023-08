Demi Vollering satisfaite de sa deuxième place: "Lotte était imbattable"

Dans les dernires mètres, Demi Vollering a été chercher une deuxième place aux Championnats du monde de Glasgow dimanche, derrière sa coéquipière chez SD-Worx Lotte Kopecky, en grande forme. "C'est une très belle championne du monde" a déclaré la Néerlandaise. "Il n'y avait rien à faire aujourd'hui".

"Lotte était la plus forte aujourd'hui" a déclaré Vollering après la course. "Nous savions évidemment à l'avance que ce parcours lui convenait très bien. Il était très difficile de rivaliser. Le fait que nous soyons coéquipières toute l'année a-t-il eu une importance quelconque? Pas du tout, nous n'avons juste pas roulé ensemble. Pendant un moment, on s'est retrouvé seules et j'ai dû lui dire que je ne roulerais pas avec elle parce que j'avais des coéquipières néerlandaises derrière. Elle n'a pas beaucoup apprécié, mais elle a compris".

Juste avant d'entamer le dernier tour du circuit de Glasgow, la dernière coéquipière de Vollering et championne sortante Annemiek van Vleuten a crevé. "C'est très regrettable. Ensemble, nous aurions pu rendre la tâche un peu plus difficile à Lotte, en l'attaquant à tour de rôle. On visera de nouveau l'or l'année prochaine".

Quelques crampes ont sans doute ralenti celle qui a remporté le Tour de France il y a deux semaines. "J'ai essayé de m'étirer un peu, mais les crampes n'ont pas disparu tout de suite. Ca s'est amélioré petit à petit et j'ai pu donner le maximum sur la fin. J'ai vu Cecilie (Uttrup Ludwig, ndlr) rouler et j'ai réussi à la dépasser pour la deuxième place. C'était une course très spectaculaire".