Demi Vollering assomme le Tour du Pays basque dès la première étape

Demi Vollering a remporté en solitaire la première étape du Tour du Pays basque féminin (WorldTour), courue entre Etxebarria et Markina-Xemein sur 122,2 kilomètres vendredi.



La leader du World Tour est chez elle au Pays basque. Après son triplé de l’an dernier, elle engrange sa quatrième étape consécutive.



La Néerlandaise de l’équipe SD-Worx s’empare du maillot de leader du classement général devant sa coéquipière Marlen Reussen et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM), deuxième et troisième de l’étape. La coureuse de 26 ans compte 51 secondes d’avance sur Reusser, et 55 sur Niewiadoma. La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) est quatrième à 1 : 01.



Après le Tour d’Espagne qui s’est terminé dimanche dernier avec une victoire sur la dernière étape de Demi Vollering, battue de justesse au classement général par Annemiek van Vleuten, le peloton féminin a débuté vendredi le Tour du Pays basque.



La première étape comptait deux ascensions répertoriées : le Gontzagaraigana (2,7 kilomètres à 6,4%) en milieu d’étape et l’Urkaregi (4,9 kilomètres à 6,1%) qui se terminait à environ huit kilomètres de l’arrivée. C’est dans cette ultime montée que Demi Vollering a fait la différence.



Sous une pluie battante, elle a décroché ses rivales et creusé l’écart pendant cinq kilomètres avant de se jeter dans la descente finale toutes voiles dehors et s’en aller seule sur la ligne.



Vollering, qui a réussi il y a moins d’un mois le triplé ardennais en remportant l’Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège chez les dames, décroche la vingtième victoire de sa carrière. C’est la huitième fois qu’elle lève les bras cette saison.