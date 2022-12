Demi-finales France-Maroc : les supporters marocains de Belgique déjà prêts pour la victoire

Dans l’éventualité d’une victoire pour le Maroc, les enfants de cette école de Bressoux expliquent comment ils vont célébrer avec leurs parents : "On va dans les voitures. On klaxonne. On va partout. On sort les drapeaux".

Et une jeune supportrice d’ajouter : "Je suis vraiment stressée parce que j’ai peu que le Maroc perde. Je serai vraiment triste et je ne regarderai plus le match parce que c’est mon pays".

Difficile de dire si le reste de la Belgique soutiendra le Maroc ce soir, mais pour un de ces enfants "la Belgique soutient le Maroc parce qu’ils n’aiment pas trop les Français".