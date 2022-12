Demi-finale France-Maroc : quel dispositif de sécurité pendant et après le match à Bruxelles ?

Nombreux sont les supporters de foot qui comptent les heures ce mercredi il y a les Français, la nationalité étrangère la plus présente à Bruxelles et les marocains, le Maroc est le pays d’origine le plus représenté chez les Bruxellois. Il devrait donc y avoir de l’ambiance ce soir dans les rues de Bruxelles.

Si la grande majorité des supporters du Maroc ont célébré la victoire dans la joie et la bonne humeur lors des matches précédents, une petite minorité a profité de l’événement pour s’en prendre aux forces de l’ordre. La police sera dès lors présente en nombre sur les boulevards Lemonnier, Stalingrad et du Midi.

La zone Bruxelles-Capitale Ixelles prendra la direction des opérations de maintien de l’ordre en collaboration avec les autres zones de police et la police fédérale. L’objectif principal est d’éviter que d’éventuels fauteurs de troubles ne se dirigent vers les Plaisirs d’Hiver.