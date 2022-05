Demi-finale du Concours Reine Elisabeth : le replay du jeudi 19 mai

A la moitié de la demi-finale du Concours Reine Elisabeth violoncelle 2022, les 24 demi-finalistes se sont déjà présentés une fois sur la scène du Studio 4 à Flagey, et à partir de jeudi, ils vont revenir pour un second passage, devant le jury, et devant le public avec le programme qu’ils n’ont pas encore interprété.

Les violoncellistes ont présenté soit un concerto de Joseph Haydn, accompagnés par l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Vahan Mardirossian, soit un récital avec piano, qui comprenait une sonate pour violoncelle et piano ainsi que l’œuvre inédite imposée, écrite spécialement pour cette session par Daan Janssens.