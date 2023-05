Demi-finale de Ligue des Champions : un derby milanais teinté de noir jaune rouge

Blessé en première partie de saison, Romelu Lukaku n’a disputé que sept minutes en phases de poule de la Ligue des Champions. Suffisant pour permettre à l’attaquant d’inscrire un petit but face au Viktoria Plzen. Depuis, le meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges a dû se contenter de quatre montées en huitièmes et quarts de finale. Unique buteur de la double confrontation face à Porto, il a ensuite planté la deuxième rose des siens dans le premier match face au Benfica.

En championnat, Big Rom semble également sur la pente ascendante. Depuis début avril, l’avant-centre a inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives. De quoi imaginer un rôle majeur pour Lukaku dans cette double confrontation face au rival milanais. HH "Il est très important. On l’avait pris pour ça. Il a été indisponible pendant pratiquement quatre mois à cause d’une blessure, mais maintenant il marque régulièrement, c’est clairement une arme en plus pour nous" appuyait son entraîneur, Simone Inzaghi, en conférence de presse ce mardi.