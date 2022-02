Demi-finale de la CAN : Cameroun - Egypte, 0-0 (LIVE commenté)

Devant son public, le Cameroun affronte l’Egypte de Mohamed Salah ce jeudi soir en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations 2022. Ce duel entre deux équipes qui se connaissent par cœur est à suivre en direct commenté dès 20 heures.

Déjà opposés lors des finales de 2008 et 2017, Camerounais et Egyptiens se retrouvent cette fois en demi-finale. Au tour précédent, les Lions indomptables ont éliminé la Gambie (2-0), équipe surprise de la compétition, grâce à un doublé de leur attaquant vedette Karl Toko-Ekambi. Pour affronter les Pharaons, Toni, le sélectionneur du Cameroun, devrait une nouvelle fois faire confiance à ses Belgicains : Collins Fai (ex-Standard, désormais en Arabie saoudite), Samuel Oum Gouet (Malines) et Michael Ngadeu (La Gantoise).

De son côté, l’Egypte s’est défait du Maroc après prolongations en quarts de finale (2-1). Menés au score, les Pharaons sont revenus dans la partie via l’inévitable Mohamed Salah avant que l’ancien Anderlechtois Mahmoud Hassan "Trezeguet" ne donne la victoire aux siens.

Si le Cameroun pourra compter sur le soutien de ses supporters, l’Egypte, qui détient le record de victoires à la CAN avec sept titres de champions d’Afrique, aura certainement à cœur de se qualifier pour une nouvelle finale.