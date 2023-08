Depuis plusieurs années, la Région bruxelloise subit un véritable exode. L’an dernier, plus de 44.000 Bruxellois sont partis s’installer ailleurs en Belgique, souvent dans des communes voisines des Brabants wallon et flamand. Mais aussi dans le Hainaut. Charleroi et La Louvière attirent beaucoup les Bruxellois. Mons aussi, mais avec une particularité : il y a plus de Montois qui sont partis vivre à Bruxelles que l’inverse durant la décennie écoulée. Pourquoi ?

"L’une des hypothèses est que Mons est une ville universitaire" explique Jean-Pierre Hermia, expert en démographie pour l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse. "Comme pour Louvain et Gand par exemple, c’est fort possible qu’après avoir fait leurs études à Mons, beaucoup de gens viennent à Bruxelles pour s’insérer sur le marché de l’emploi" analyse le démographe.

C’est pour les jeunes adultes que la Région bruxelloise est la plus attractive. En vieillissant, ils pourraient rêver d’ailleurs. De Mons, par exemple.

Cela peut paraître paradoxal : à côté de cette fuite de la population vers la Flandre et la Wallonie, Bruxelles a vu sa population augmenter très fortement l’an dernier. 18.538 habitants supplémentaires en 2022. Un tel chiffre n’avait plus été enregistré depuis 10 ans. Il s’explique notamment par la migration internationale et l’arrivée de nombreux Ukrainiens suite au conflit déclenché par la Russie.