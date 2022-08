Mais la bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodoigne (Défi), ne comprend pas cette volonté du fédéral. Selon elle, ce terrain ne convient pas, que ce soit par rapport à l'accessibilité ou par rapport aux projets de logement qui sont en cours.

Le CIRÉ (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) pointe quant à lui l'urgence de la situation et le temps que prendrait un tel déménagement.

Ce projet sera à nouveau évoqué à la rentrée.