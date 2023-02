Déménagement des Chiroux : des livres et des souvenirs dans les cartons

Les Chiroux vivent leurs derniers jours. Mi-février, la bibliothèque liégeoise quittera les bâtiments qu’elle occupait depuis 1970, rue des Croisiers. Elle ira s’installer dans le tout nouveau Pôle Bavière, à présent baptisé "B3". L’un des plus anciens employés des Chiroux nous raconte "sa" bibliothèque.

Des dictionnaires ou encyclopédies, des journaux, des revues "dans absolument tous les domaines"… Christian Werelds travaille à la section des consultations de la bibliothèque Chiroux depuis bientôt 30 ans. Une grande salle, où les documents sont à consulter sur place et qui déménagement oblige, se vide petit à petit de ses ouvrages.

Cette salle est amenée à disparaître, puisque dans la future bibliothèque, l’organisation sera complètement revue : les ouvrages et documents numériques seront désormais classés par thématiques. Les missions de notre bibliothécaire vont donc complètement changer.

Des Chiroux, il gardera trois décennies de souvenirs et quelques rencontres cocasses. "Il n’y a pas si longtemps, une vieille dame de 101 ans s’est présentée pour emprunter 'l’Ipad pour les nuls'. Son petit-fils lui en avait offert un et avec ce livre, elle comptait apprendre à l’utiliser".

Au départ ce bâtiment était prévu pour un parking

Pourtant, c’est sans nostalgie que Christian Werelds quitte l’ancien bâtiment, vétuste et peu adapté à l’accueil d’une bibliothèque. "Il faut savoir qu’au départ, ce bâtiment était prévu pour un parking", raconte l’employé. "Il y a 50 ans et dans l’urgence, il a été décidé d’en faire une bibliothèque, mais le bâtiment n’a pas été pensé pour ça. A Bavière, on va retrouver un espace complètement différent, très ouvert, très lumineux. Le lecteur se sentira choyé et un peu comme chez lui."

La nouvelle bibliothèque conservera aussi son rôle social. "De plus en plus, les gens viennent ici pour trouver des informations qui répondent à leurs questions de la vie quotidienne", explique le bibliothécaire. "Ils viennent chercher les horaires de bus, accéder à un dossier médical… La bibliothèque propose aussi un point emploi, un service d’écrivain public et une aide aux démarches administratives…"

Avec une salle d’exposition, un pôle numérique et même une brasserie, l’ambition est de faire de cette future bibliothèque un véritable lieu de vie, pour tous : ceux qui aiment lire et ceux qui auront bientôt l’envie de s’y mettre !

La bibliothèque des Chiroux fermera définitivement le 20 février. Seule la salle des consultations restera accessible. Avant cette date, vous avez la possibilité d’emprunter jusqu’à 40 ouvrages sur votre carte et de les conserver… jusqu’au mois d’octobre !