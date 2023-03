Déménagement de la clinique Saint-Pierre à Wavre : le nouveau projet présenté aux riverains du site de Louvranges

La clinique Saint-Pierre d’Ottignies organise ce samedi une journée d’information pour présenter son projet de nouvel hôpital sur le site de Louvranges, à Wavre, au croisement de l’autoroute E411 et de la Nationale 25. Organisée à la Sucrerie, cette journée s’adresse notamment aux habitants des quartiers voisins. Près de 130 personnes sont déjà inscrites.

"Les personnes pourront aller de stand en stand, avec des spécialistes qui répondront à leurs questions et qui leur présenteront les plans et les informations disponibles, explique Philippe Pierre, directeur médical et coordinateur général de la clinique. Ce qu’on veut, c’est vraiment avoir la possibilité d’un contact personnalisé. On va d’abord réexpliquer pourquoi on est obligé de déménager et ensuite on expliquera ce qu’on a imaginé."

Et tous les thèmes seront abordés, surtout ceux qui ont jusqu’à présent suscité le plus d’inquiétudes chez les riverains : nuisances sonores, ruissellement des eaux, mobilité et impact visuel des futures infrastructures.