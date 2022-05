Déménagement de la Clinique de la Forêt de Soignes à Wavre: la construction du nouveau bâtiment commence ce lundi

C’est ce lundi que sera donné le coup d’envoi du chantier de construction de la nouvelle Clinique psychiatrique de la Forêt de Soignes à Wavre. Basé à La Hulpe depuis le début du siècle passé, l’établissement va donc quitter son emplacement historique pour s’installer dans un bâtiment flambant neuf de 10.500 m².

La clinique psychiatrique sera située à côté de la Clinique du Bois de la Pierre, de la crèche et de la résidence du Bois du Manil, le long de la Nationale 4. C’est un regroupement d’activités pour l’ASBL SILVA Medical qui gère ces différents établissements.

"Ce terrain qu’on a eu l’occasion d’acheter il y a quelques années, nous avions dès le départ le projet de pouvoir l’occuper de manière structurée mais intensive, pour avoir des économies d’énergie, des synergies, des échanges entre les patients, des activités partagées, explique Laurence Fetu, directrice générale de l’association. Que ce soit entre les enfants de la crèche et la maison de repos, entre les enfants de la crèche et l’hôpital de revalidation. Des patients de l’hôpital psychiatrique pourront aussi faire des activités dans les salles de sport de la Clinique du Bois de la Pierre. On va avoir un bel ensemble, quelque chose de plus cohérent et de plus accessible pour le personnel et les patients."