Déménagement de l'Université du 3e âge : les papys et mamys Liégeois font de la résistance

L'Université du 3e âge a obtenu un report de quelques mois de la part de la Ville de Liège pour déménager, jusqu'en décembre, mais elle estime que le délai est trop court. Et elle se rebiffe.

Juste avant les vacances d'été, les 2.200 étudiants de l’Université de 3e âge, âgés de 50 ans et plus, avaient appris qu'ils devraient déménager de leur "école" dès la rentrée de septembre. La ville a en effet d'autres projets pour ce bâtiment occupé depuis 24 ans par cette université et situé à Jupille, à l’entrée du marché couvert de Droixhe.