Démarrez 2023 avec les concerts à l'Ancienne Belgique : Hyphen Hyphen, Loyle Carner, YellowStraps, Röyksopp et Folamour

Folamour - 25 février 2023

Bruno Boumendil alias Folamour n’a plus rien à prouver. Son palmarès affiche 130 shows en moyenne par an, un Boiler Room cumulant des millions de vues, des remixes pour les plus grands artistes du monde… En quelques années, le Lyonnais basé à Londres est devenu l’un des fers de lance de la French touch avec ses sets qui combinent funk, dance et disco. Après son album solo The Journey, paru l’année dernière, il viendra nous proposer un live show unique, effets visuels compris !