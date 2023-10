Démarrage des agapes automnales: les tables à suivre de très très près !

Démarrage des agapes automnales avec trois adresses à tester sans aucune hésitation. On y retrouve un as des fourneaux liégeois, un chef au joli pedigree et une carte titillant la tradition culinaire bruxelloise face au Manneken-Pis ! Sélection du critique gastronomique Michel Verlinden au micro de Bientôt à table – RTBF. be

Sébastian

Joli pedigree que celui de Sébastian Cassart. Après Pica-Pica et Les coudes sur la table (Embourg), le chef s’est offert un salon d’artisan, au décor léché de briques nues en deux imprégnations chromatiques et stores vénitiens, sur un coin de la rue de la Cathédrale. Il s’en sert pour déployer une " cuisine intuitive à base de produits du terroir ". Brisons le suspens d’emblée, travailler main dans la main avec des structures locales à taille humaine – la maraîchère Marie Destiné, les petits producteurs promus par Ceinture Aliment-Terre ou encore la ferme des sœurs Schalenbourg – lui va comme un gant. Et si cet introverti n’a pas l’air de sourire à la vie quand on s’installe face à la cuisine ouverte entoilée de chanvre, qu’on ne s’y trompe pas : il ne boude pas son plaisir, c’est simplement qu’il est concentré. Pas d’objection dans la mesure où ce soin méticuleux accouche d’assiettes joyeuses dont l’expressivité est inversement proportionnelle à l’austérité du bonhomme. Ce paradoxe, Cassart a dû l’entrevoir, lui qui a eu la bonne idée de s’entourer d’un serveur rayonnant pour détendre la salle. L’homme dépose délicatement une mise en bouche qui noue intelligemment tradition bistrotière et fraîcheur par le biais d’un gaspacho de concombre recouvrant ce mélange de fromage frais et d’herbes typique de la cuisine lyonnaise, la cervelle de canut. Sans la moindre lourdeur, cette préparation affûte les papilles. L’entrée qui suit pousse le curseur de la gourmandise un cran plus loin. Il est question d’une tarte fine – une pâte brisée au croquant bien senti – alignant tomate, basilic, olives de Kalamata de premier choix, ainsi que sardines fumées. Le tout est juste. Même niveau d’excellence pour la raviole de lapin sauce moutarde. Là aussi, le chef réussit le grand écart en mariant le côté rassurant du colin à la moutarde avec les notes délicates des légumes de saison – carotte, chou pointu et ciboule. On s’en voudrait de ne pas mentionner la carte des vins judicieuse dans laquelle on retrouve des cadors du vin nature – Lapierre, Fabien Jouves ou la très biodynamique Judith Beck…

25, rue de la Cathédrale, à 4000 Liège. Tél. : 0476 81 30 89. Plats entre 23 et 29 euros.

Chez Firmin

Jimmy Collodoro. Voilà un nom qui envoie du rêve américain. Et pas seulement aux dyslexiques. Ce chef talentueux s’est fait connaître à Braine-Le-Château où il a repiqué la bistronomie dans son très bon Bistro Racine. Le voici qui fait à nouveau parler la poudre. Chez Firmin, nouvel établissement pimpant, affiche un décor manucuré. Murs en béton lissé, vieux billot où sommeille une appétissante miche de pain faite sur place, plafond dont le flocage évoque une mousse minérale, l’endroit épouse résolument son époque. C’est vrai également de la cuisine ouverte qui s’offre derrière une verrière d’atelier et laisse entrevoir un grill ouvert Mibrasa – autre signe d’une attention portée aux derniers soubresauts de la gastronomie. Le parti pris de la carte, on nous l’explique d’emblée, est celui d’une cuisine de partage. Moralité ? Mieux vaut venir ici à plusieurs ou au minimum à deux. Le soleil étant de la partie, on tape alors dans la partie légère de la carte, tant pis pour les alléchants " tâche noire de bœuf " et autres " daurade au bois de fenouil et gros sel ", une pièce de 600 grammes avec les arêtes. Pas de regret, la fougasse tiède jette des lueurs d’été sur l’assiette. Rehaussée de stracciatella et d’artichaut vinaigré, la préparation ne manque pas de caractère, notamment en raison de morceaux d’oignons caramélisés au vinaigre balsamique. En plat, mais en est-ce vraiment un, une assiette longiligne aligne des tranches d’espadon juste snackées. C’est léger, savoureux et travaillé avec une sauce au thon semblable à un vitello. Mention pour les câpres que le chef s’est amusé à souffler comme des grains du riz. Enfin, la carte des vins aurait pu nous désespérer si la dernière page, intitulée " Jus contemporains ", n’alignait pas les vignerons que l’on aime tant : Matthieu Barret, Hervé Villemade, Domaine Breton…

56, rue Mont-Saint-Pont, à 1440 Braine-Le-Château. Tél. : 02 523 76 50. www.chezfirmin.be Plats entre 18 et 40 euros.

Manneken Pis Café

Précisons d’emblée : si un jour on nous avait dit que l’on dînerait dans une adresse du centre-ville faisant face au célèbre Manneken-Pis – et, qui plus est, portant le même nom que lui -, on ne l’aurait pas cru. L’affaire n’est pas anecdotique, elle est le symptôme d’une lame de fond en passe de modifier le cœur historique de Bruxelles. D’anciennes enseignes sont reprises par des exploitants éclairés qui cultivent la tradition gourmande en même temps que l’excellence. On pense à In 't Spinnekopke ou encore au Bouillon Bruxelles, deux établissements devenus des vitrines exemplaires pour la capitale. Désormais, il faut également compter avec le Manneken Pis Café. Café ? Le rez-de-chaussée de l’endroit se présente de fait comme un débit de boissons, au décor fraîchement rénové. Mais depuis peu, l’étage fait place à un restaurant joliment mis en scène, notamment par le biais d’une imposante composition végétale réalisée à partir de fleurs de houblon, sous de vieilles poutres en bois séculaires. Avec beaucoup d’intelligence, il a été fait appel au chef Milan Laroche (St Kilda, Tuck Shop) pour imaginer une carte titillant la tradition culinaire bruxelloise. Le duo a tout pigé – on regrettera juste les horaires d’ouverture serrés – qui signe des propositions à partager fraîches et super créatives. Tout commence par un " pottekeis ", mélange caractéristique de fromage frais et fort. Servi avec de bonnes tranches de pains et des radis, la spécialité boostée au lambic – on la doit à La Fruitière, fromagerie devenue incontournable – réjouit. C’est également le cas du boudin blanc feuilleté à la croûte croquante à souhait. En plus de donner dans le juteux, le tandem distille des préparations savoureusement iconoclastes. On pense à ces " pêches au thon ", longtemps moquées à la façon d’un vêtement respirant par trop les années 80, qui retrouvent ici des couleurs sous une feuille de riz croustillante et une sauce façon vitello tonnato. Le tout s’arrose des jus vifs et frétillants que l’époque a bien raison de chérir.

31-33, rue des Grands Carmes, à 1000 Bruxelles. www.mannekenpiscafe.com Plats entre 8 et 18 euros.

Pour retrouver toutes les adresses food de Michel Verlinden, rendez-vous dans le Black Food du Vif- Week-End et sur ce lien : Michel Verlinden, Author at Weekend (levif.be)