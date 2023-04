Démantèlement de Tihange 2 : réunion d’information préalable du public

La réunion portait sur les travaux liés à la déconstruction de Tihange 2 proprement dite. Dans l’assemblée, très clairsemée, des citoyens sont sortis de ce cadre pour s’interroger sur le sort à long terme des déchets radioactifs. "Il n’y a encore aucune solution définitive notamment pour les déchets hautement radioactifs et moyennement radioactifs au niveau du gouvernement. Tihange fait son démantèlement comme prévu par la loi sans que l’avenir des déchets liés à ce démantèlement soit fixé.", estime ainsi le Hutois Maxime Tondeur. Brigitte Pirard, une habitante de Tihange ajoute : "On a l’impression plutôt qu’on avance vers l’inconnu et qu’on se fie à un retour d’expérience et qu’on attend ce qui va se passer dans le futur.".

Mais les déchets issus du démantèlement seront en très grande majorité non radioactifs. Antoine Assice, le directeur de la centrale, précise : "98% des déchets qui vont être produits sont non radioactifs, donc ont une filière classique, et que nous avons. Seuls 2% des déchets sont radioactifs et ceux-là sont traités avec énormément de rigueur pour permettre justement de complètement confiner la radioactivité, qu’il n’y ait absolument aucun risque. Que l’affaire des déchets pose des questions aux citoyens, c’est normal. Les réponses vont arriver. Pour faire des choses sérieusement, il faut prendre du temps.".

Les citoyens peuvent faire part de leurs observations et suggestions par écrit auprès du collège communal de Huy et d’Electrabel jusqu’au 11 mai.