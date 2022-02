Démantèlement d’une organisation de narcotrafiquants en Europe : la Belgique de nouveau au centre (avec photos de l'opération)

Ce matin, la police judiciaire fédérale de Bruxelles a donné l’impulsion d’une opération durant laquelle près de 100 perquisitions ont été menées, à la fois chez nous et dans sept pays européens. Les enquêteurs, appuyés par les unités spécialisées dans les interventions à risque et des bridages canines, se sont déployés à plusieurs endroits du pays. 700 policiers fédéraux et locaux étaient mobilisés en Belgique. Des bâtiments situés en région bruxelloise essentiellement, mais aussi dans la banlieue anversoise, où le port continue de faire figure de point critique pour l’importation de cocaïne en provenance d’Amérique du Sud, font l’objet d’une attention particulière.

45 personnes interpellées, dont 30 en Belgique

Près de trente suspects ont été interpellés en Belgique. Eric Jacobs, directeur de la police judiciaire fédérale de Bruxelles : "Les membres de ce réseau sont originaires des pays de l’Est et ont des liens avec des réseaux du sud de l’Europe. Ils font passer la drogue via différents ports et aéroports, pas seulement en Belgique, mais aussi à Rotterdam et dans d’autres ports européens. Ils importent la cocaïne et la revendent ici en Europe".