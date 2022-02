Démantèlement d’une organisation de narcotrafiquants en Europe : la Belgique de nouveau au centre

En parallèle du décodage de millions de messages secrets échangés entre des trafiquants de drogue et leurs complices sur le réseau crypté SKY ECC, les descentes de police contre les organisations mouillées dans la distribution de cocaïne se suivent et se ressemblent. Certaines opérations, comme celle menée ce mardi depuis l’aube, sont cependant plus importantes que d’autres au vu de l’ampleur, des connexions et de la dangerosité de la structure criminelle visée.