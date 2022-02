Démantèlement d'une organisation de narcotraficants en Europe: 13 suspects sous mandat d'arrêt en Belgique

Sur les 30 suspects arrêtés mardi matin en Belgique dans le cadre des perquisitions menées simultanément dans six pays pour démanteler un trafic international de cocaïne, 13 suspects ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, a indiqué jeudi en fin de journée le parquet de Bruxelles. Il y a eu 45 arrestations au cours des quelque 80 opérations menées en Belgique et en Espagne, avait indiqué mardi Eurojust, l'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne. Un certain nombre d'actions parallèles ont également eu lieu en Croatie, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas.

En Belgique, 49 perquisitions ont eu lieu sous l'autorité de la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles, dont 30 dans l'arrondissement de Bruxelles, une à Sint-Pieters-Leeuw, une à Saint-Nicolas et 17 dans l'arrondissement d'Anvers.

L'enquête en Espagne a commencé en 2018, avec le jugement d'un membre haut placé dans l'organisation criminelle, qui est actuellement en détention provisoire.