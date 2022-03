Démantèlement d’une fabrique clandestine de cigarettes à Auvelais, 12 arrestations et 15 tonnes de tabac saisies

Ce mardi, les douanes belges ont démantelé une importante fabrique clandestine de cigarettes à Auvelais, dans le Namurois. Douze personnes ont été arrêtées, trois tonnes de cigarettes et quinze tonnes de tabac ont été saisies, ainsi que les machines. Les personnes travaillaient et logeaient dans l’entrepôt désaffecté où se déroulaient ces activités.

Le tabac arrivait brut à Auvelais, échappant ainsi à toutes taxes et accises, puis y était séché et haché. Les cigarettes contrefaites étaient destinées au marché noir français ou britannique. "Un paquet confectionné comme ça, c'est plus ou moins vingt centimes", précise un agent des douanes. "Et eux le revendent après, quatre, cinq euros."

"C'est un phénomène qui semble prendre de l'ampleur, en 2020 en Europe on en a démantelé une soixantaine, une septantaine en 2021, et en Belgique en 2022, c'est déjà la troisième" ajoute-t-il.