Démantèlement d’une bande active dans les vols et détournements d’engins de chantier en région liégeoise

Le parquet de Liège a annoncé ce mardi le démantèlement d’une association de malfaiteurs active dans les vols et détournements d’engins de chantier. Elle était active depuis début 2021 sur l’arrondissement judiciaire de Liège et aurait commis quelques dizaines de faits. Elle était dirigée par un suspect déjà condamné dans le cadre d’une association de malfaiteurs liée à des faits similaires. Les engins de chantier qu’elle se procurait illégalement étaient écoulés à l’étranger.

Le 21 avril dernier, neuf perquisitions simultanées ont été menées dans le cadre d’une opération coordonnée par la PJF de Liège, en collaboration avec la ZP Pays de Herve et la ZP Vesdre, et dirigée par un juge d'instruction. Huit suspects ont été interpellés et les enquêteurs ont saisi une somme totale de quelque 30.000 euros, un engin de chantier signalé volé, un autre non signalé, des clés universelles utilisables sur tout type d’engin de chantier et permettant aisément son démarrage, un camion utilisé pour le transport des engins volés ou détournés, des documents de location d’engins de chantier établis au nom de sociétés prête-nom ainsi que trois armes de calibre 22 Long Rifle.

Six des huit individus ont été placés sous mandat d’arrêt. Ils sont en détention préventive. Les deux derniers ont été inculpés par le juge d’instruction en charge du dossier.

L’enquête se poursuit.