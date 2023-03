Démantèlement d’un vaste trafic de drogue lié à la mafia albanaise : onze mandats d'arrêt

Les perquisitions ont permis la saisie notamment d’un pain de 800 gr de cocaïne, de dizaines de boulettes de cette même drogue, de matériel de conditionnement et de vente, d’une plantation de cannabis d’environ 600 plants (à Verviers), de 33 véhicules, de liasses de billets pour plus de 30.000 euros, d’objets de luxe, de faux documents italiens et slovènes ainsi que divers avoirs bancaires pour près de 70.000 euros.

Dix-huit personnes ont été interpellées et après auditions, onze suspects ont été placés sous mandat d’arrêt pour trafic de stupéfiants et participation à une organisation criminelle. Six autres personnes se trouvent aussi en séjour illégal.