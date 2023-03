Démantèlement d’un vaste trafic de drogue lié à la mafia albanaise

Un vaste trafic de drogue impliquant des clans de la mafia albanaise utilisant des GSM SkyECC vient d’être démantelé au terme de deux ans d’enquête. 21 perquisitions ont été menées et 18 personnes ont été interpellées.

C’est ce lundi qu’une opération d’envergure a été menée dans le milieu criminel albanais lié au trafic de cocaïne et de cannabis. L’opération menée par la police judiciaire fédérale de Liège avec l’appui d’autres unités a mobilisé plus de 160 policiers. 21 perquisitions ont été menées à Liège, Seraing, Saint-Nicolas, Grâce-Hollogne, Jemeppe, Verviers, Marche-en-Famenne, Houffalize et Morlanwelz.

L’opération a permis de confirmer l’existence d’un trafic bien organisé sur une période d’au moins quatre ans. L’organisation criminelle était active sur l’ensemble de la grande agglomération liégeoise et en province de Luxembourg. Quant aux suspects, ils s’approvisionnaient apparemment à Anvers et aux Pays-Bas.

Les perquisitions ont permis la saisie notamment d’un pain de 800 gr de cocaïne, de dizaines de boulettes de cette même drogue, de matériel de conditionnement et de vente, d’une plantation de cannabis d’environ 600 plants (à Verviers), de 33 véhicules, de liasses de billets pour plus de 30.000 euros, d’objets de luxe, de faux documents italiens et slovènes ainsi que divers avoirs bancaires pour près de 70.000 euros.

Dix-huit personnes ont été interpellées et après auditions, cinq suspects ont été placés sous mandat d’arrêt pour trafic de stupéfiants et participation à une organisation criminelle. Six autres suspects seront présentés ce mardi au magistrat instructeur en vue d’un éventuellement placement également sous mandat d’arrêt. Six autres personnes se trouvent aussi en séjour illégal.