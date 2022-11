Démantèlement d'un trafic international de cocaïne : 115 kg saisis dans un entrepôt à Arlon

C'est une opération d'envergure et qui a été menée conjointement par les unités spéciales de la Police Fédérale et celles de leurs homologues Grands-Ducaux. Un entrepôt situé à Arlon, le long de la Nationale 4 a été perquisitionné ce matin et 115 kg de cocaïne ont été saisis pour un montant de 11.500.000 euros.