Demandeurs d’asile : "Les gouvernements successifs ont supprimé des places d’accueil. Ils sont responsables de la crise actuelle"

La crise de l’accueil s’éternise. Selon le collectif "Stop crise de l’accueil", 3000 demandeurs d’asile dorment encore dehors. Sur le plateau de QR l’actu, Marie-Pierre de Buisseret, avocate spécialisée dans le droit des migrants parle d’une situation inacceptable : "Le problème de déficit de places d’accueil existe depuis quelques années. On se souvient en 2015 du problème au parc Maximilien où bon nombre de demandeurs d’asile étaient à la rue. Les gouvernements successifs avec Maggie De Block, Théo Francken ou encore Sammy Mahdi ont fermé des places d’accueil. En faisant cela, ils laissent à penser qu’il y a un afflux ingérable de demandeurs d’asile et puis à des fins électoralistes, ils se montrent très sévères".

L’avocate rappelle que ce système d’accueil a été mis en place suite à la seconde guerre mondiale : "En 1951, les états ont signé la convention de Genève. Les autorités de l’époque disaient plus jamais ça en évoquant le génocide juif et la fuite des juifs qui n’étaient accueillis nulle part. Par la suite, il y a la convention européenne des droits de l’homme et la loi belge qui a statué sur les obligations d’accueil. Il faut respecter ces textes de lois".