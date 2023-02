Demandeur d’asile, c’est vraiment le Win for Life ?

Patrick, un auditeur de Bruxelles, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "J’ai cru à une blague, c’est déplacé venant d’un député qui gagne énormément d’argent. Je suis sûr qu’on rêve tous de dormir sous tente devant le Petit-Château. La Belgique doit respecter les lois. Si on accepte des gens chez nous, soit on les héberge, soit on ne les accepte pas. Les laisser dormir dehors en 2023, c’est honteux. Ces gens ont perdu la moitié de leur famille et ont vécu des horreurs dans leur pays, c’est inapproprié de dire que venir en Belgique est le bon plan. On est à un an des élections, je suppose que Théo Francken essaie de récupérer des voix."