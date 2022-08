Demandes d’asile : un centre "Dublin" opérationnel à Zaventem, pour accélérer la procédure

Sur le plan pratique, les personnels de Fedasil et de l’Office des Etrangers étant réunis dans le Centre de Zaventem cela permet de traiter rapidement les dossiers sans plus devoir faire des déplacements dans le pays. On sait que la Belgique est pointée du doigt pour la lenteur dans le traitement des dossiers et les conséquences qui en résultent, notamment un manque de places d’accueil dans les centres de Fedasil.

En règle générale, explique Freddy Roosemont, le directeur général de l’Office des Etrangers, contrairement au passé où la procédure pouvait prendre plusieurs semaines, voir plusieurs mois, dès le troisième jour, le demandeur sera entendu par l’Office : "En accomplissant en grande partie la procédure dans le centre même, nous gagnons beaucoup de temps et d’efficacité".

Lorsque le pays européen par lequel le demandeur a transité est identifié par l’équipe "Dublin", les équipes chargées d’organiser individuellement le transfert des personnes vers cet autre Etat membre de l’UE peuvent organiser l’opération. Dans l’attente de ce transfert, si le demandeur a besoin d’une place d’accueil, elle est directement affectée au centre de Zaventem, ce séjour devant être aussi court que possible.