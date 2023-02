Demander à une élève de balayer, c’est scandaleux ?

Le débat se clôture à Charleroi avec l’avis de Caroline : "Je me souviens qu’on devait balayer les classes et qu’on allait taper les frotteurs sur le mur, il y avait des tournantes. Dans beaucoup de classes maternelles, on commence des listes de tâches : celui qui balaie, celui qui ramasse les travaux, etc. Ça ne me choque pas et ça ne m’a jamais traumatisée quand j’étais petite. Ce n’est pas parce que les élèves vont balayer que le personnel de nettoyage ne passera pas. L’école apprend aussi la vie en société et le savoir-vivre ensemble."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.