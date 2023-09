Demande en mariage : une étude révèle la meilleure période

Pendant les mois de juillet et août, vous avez peut-être assisté à plusieurs mariages. L’été est la parfaite saison pour se dire "Oui, je le veux". Toutefois, une autre saison est celle de la demande en mariage. Laquelle ?

Au cours de l’année 2021, "plus de 48.000 mariages ont été célébrés en Belgique", comme le rapporte Paris Match, qui précise que le chiffre est en augmentation. Et si les mariages ont majoritairement lieu en été, les propositions ont, quant à elles, souvent lieu en hiver. En effet, une fête est plus propice aux demandes en mariage et non, ce n’est pas la Saint-Valentin mais Noël !

Une étude britannique publiée par Chillisauce révèle qu’entre le 24 décembre et le 1er janvier, il y a plus de propositions. D’après Sandy Moretta, directrice de la UK Alliance of Wedding Planners, les raisons pour lesquelles la période de Noël est si populaire sont les suivantes : "Deux des raisons pour lesquelles la période de Noël est si magique sont dues à la romance et à la famille, deux éléments que les propositions combinent si parfaitement. Il est donc tout à fait logique de planifier une proposition pendant les mois d’hiver. D’un point de vue pratique, s’il (le marié) souhaite être vraiment traditionnel, il est également susceptible de voir le père de la mariée sans éveiller les soupçons pour lui demander formellement sa main à cette période de l’année."

Concernant la fameuse Saint-Valentin, elle n’a en fait pas autant la cote qu’on le croit. Sur 10.000 personnes interrogées, 36% ont répondu que la Saint-Val' était le jour le plus romantique de l’année pour faire sa demande mais il s’agit peut-être d’une réflexion au moment de répondre aux questions car in fine, l’étude révèle que seulement 8% des propositions ont lieu le 14 février.