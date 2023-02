Demande en mariage dans “Affaire conclue”

“Affaire conclue” a connu son lot d’événements au fur et à mesure des émissions entre Sophie Davant qui casse un objet ou encore le passage du Père Noël. Mais c’est un moment particulièrement heureux qui s’est déroulé ce 13 février sur le plateau. En effet, l’animatrice accueillait Myriam et Éric, un couple particulièrement passionné par les objets anciens. Les deux amoureux, qui se sont connus grâce à un site de rencontre, venaient pour présenter un vase en ouraline. C’est un objet rarement présenté durant l’émission puisque c’est du verre contenant de l’uranium (dans des proportions infimes néanmoins). Sa particularité vient de sa phosphorescence quand on l’illumine avec une lampe à ultraviolet. Cette matière étonnante inventée au 19e siècle et toujours présente sur du cristal s’avère déjà mémorable en soi.