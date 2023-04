Demain, une "maison de la santé" dans chaque quartier ?

Dans le PODCAST "Déclic – Le Tournant" de cette semaine, nous nous penchons sur la pénurie de médecins généralistes qui devient de plus en plus criante en Wallonie et dans certains quartiers de grandes villes. En plus d’explorer les causes, l’émission creuse aussi des pistes de solutions pour repenser la santé de première ligne pour demain.

Pour Elisabeth Degryse, vice-présidente de la mutualité chrétienne, l’un des enjeux c’est de construire un système de santé moins complexe pour les citoyens : "si demain chacun peut se dire : dans mon quartier, je sais que la porte d’entrée en matière de santé c’est telle maison médicale ou telle 'maison de la santé' puisque ça pourrait s’appeler comme ça… et je sais que si j’en pousse la porte je serai aidé, ça, ce sera déjà une grande victoire ! Aujourd’hui, quand on est démuni – et ça peut nous arriver à tous un jour en matière de santé – c’est parfois très difficile de trouver la bonne porte".

Une telle formule pourrait permettre également le développement de pratiques de groupe en matière de santé. Beaucoup de praticiens le disent aujourd’hui, ils aspirent à travailler en réseau (médecin généraliste, kiné, psychologue, infirmière…). C’est d’ailleurs une des propositions de solution, face à la pénurie de médecins, prônée par les mutualités. Tant Solidaris que la Mutualité Chrétienne appellent à développer et renforcer les pratiques de groupe.

Paul De Munck, président du GBO (le principal syndicat de médecins généralistes) imagine d’ailleurs le rôle du médecin de demain, dans cette perspective : "le médecin généraliste de demain, ce sera un médecin qui pourra accueillir, dans de bonnes conditions, l’ensemble des personnes qui font appel à sa structure. Qui pourra prendre le temps de faire de la prévention et de s’inscrire dans une démarche transdisciplinaire. Un médecin qui pourra accompagner son patient dans la complexité du suivi de sa santé, l’écouter, le conseiller, l’aiguiller pour faire avec lui les meilleurs choix possibles. On doit pour demain permettre au généraliste de trouver l’environnement, le temps et les modes de rémunération qui lui permettent de faire ça ".

Si vous souhaitez prendre le temps de comprendre les enjeux de la crise que connaît notre première ligne de santé et les moyens de pouvoir y faire face, retrouvez l’intégralité de notre PODCAST sur Auvio et sur toutes vos plateformes de téléchargement.