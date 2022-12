Demain, un monde sans insectes ? Difficile car 80% des plantes cultivées en dépendent

Les insectes vivent à nos côtés mais nous ne les voyons que lorsqu’ils nous grattent ou nous piquent. Sans eux, pourtant, notre monde ne tournerait pas rond. Pour mieux nous en rendre compte, nous suivons Thierry Hance en forêt. Ce professeur à la faculté des sciences de l'UCLouvain et chercheur à l’Earth and Life Institute a participé à la réalisation de cette synthèse sur nos insectes.

En ramassant une poignée de terre et de feuilles dans la forêt, il nous explique : "Les feuilles qui tombent pendant l’automne doivent se décomposer pour apporter énormément d’éléments nutritifs aux arbres. Mais la cellulose qui compose les feuilles et les branches mettent du temps à être digérés. Ce sont les insectes qui vont le faire. Ils vont réduire la taille de ces feuilles pour petit à petit la transformer en terreau. Ce recyclage est absolument fondamental pour permettre la nutrition des arbres et la croissance de la forêt."

Non seulement ces soldats invisibles recyclent la matière organique mais en plus, ils pollinisent nos plantes cultivées, régulent les populations de ravageurs agricoles. 80% des plantes dépendent d’eux. Mais ils sont fragiles comme l’explique Thierry Hanse : "De par leur petite taille et leur incapacité à réguler leur température corporelle, les insectes s’avèrent particulièrement sensibles aux changements environnementaux. Le réchauffement global et l’augmentation des événements climatiques extrêmes, alliés à l’utilisation massive de pesticides, entraînent la mort de millions d’individus et l’extinction d'insectes."