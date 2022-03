Demain sera comme aujourd'hui : doux, lumineux et nuageux

Les nuages vont gagner du terrain en cours d’après-midi. Il pourra y avoir quelques éclaircies par endroit.

Le risque de faibles pluies sera très faible et touchera principalement les régions le long de la frontière française. Nous conserverons ce faible risque en cours de nuit sur l’entièreté du pays.

Maxima : 12 à 15°, des températures d’un mois d’avril. Le vent soufflera de secteur sud à une moyenne de 30-40 km/h.

Minima pour la nuit prochaine : entre 6 et 9°.

Dimanche matin, temps sec avec des éclaircies qui reprendront la première place sur la Belgique. Après-midi, on attend encore quelques faibles averses toujours sur les régions le long de la frontière française. Maxima de 9 à 15°.

La perturbation sera un peu plus importante la nuit de dimanche à lundi avec entre 0 et 5 mm attendus et des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h.

Retour d’un temps ensoleillé lundi. Retour d’averses pour la matinée de mardi avant une parenthèse ensoleillée dès mercredi.