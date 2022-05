Demain nous appartient : un personnage emblématique fait son grand retour dans la série

Véronique Jannot fait son grand retour dans la ville de Sète. L’actrice a annoncé la nouvelle vendredi 20 mai sur son Instagram.

Pour le moment, on ne sait pas encore quand son personnage arrivera dans la série ni les raisons qui l’ont poussée à revenir mais l’actrice a expliqué qu’elle était de retour pour quelques jours sur les plateaux du tournage. Une nouvelle qui en a réjoui plus d’un ! Les internautes sont très heureux de retrouver Anne-Marie, l’un des personnages emblématiques de la série, qu’incarne Véronique Jannot.

Rappelez-vous Anne-Marie, la mère de Sandrine Lazzari et la grand-mère de Victoire Lazzari, avait caché un très lourd secret et s’était empêtrée dans une histoire d’arnaque et de meurtre, ce qui l’avait poussée à quitter la ville.

Cependant, Véronique Jannot a mis quelques conditions à son retour dans la série. Télé Star rapporte que pour l’actrice, c’était devenu infernal de jouer un personnage aussi éloigné d’elle. " Je ne pouvais pas concevoir de dire ou de faire certaines choses. A un moment, je préférais rester dans le coma. " C’est pourquoi l’actrice a voulu que son personnage évolue : " Il y a tellement de noir dans cette vie que j'ai envie d'offrir du bonheur aux téléspectateurs. " (…) " Heureusement, le personnage a évolué, eh oui, aujourd'hui, Anne-Marie me ressemble beaucoup plus. "