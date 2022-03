Demain nous appartient : Pierre Deny se confie sur Instagram

Pierre Deny, qui interprète le rôle de Renaud, un chirurgien et directeur de l’hôpital Saint-Clair dans " Demain nous appartient ", répond aux questions de ses fans sur Instagram.

L’acteur précise que c’est un personnage qui lui correspond car c’est au moins la 8e ou 10e fois qu’il incarne un médecin. Initialement, ce rôle ne devait durer que quelques jours, mais cela fait maintenant 4 ans et 10 mois que l’acteur interprète Renaud. Il est d’ailleurs très heureux que les fans aiment son personnage, même si, comme il le dit, on ne le voit plus beaucoup à l’écran en ce moment. Et pour cause ! Son actualité est chargée. Il vient de terminer le tournage de " L’impasse ", un film policier qui sera diffusé très prochainement sur France 2. Il est aussi en tournée, au théâtre. De plus, vous pourrez le voir bientôt dans la série, cet été.

Ce qu’il aurait préféré, c’est de jouer le rôle d’un méchant parce qu’il sait que les fans adorent détester les méchants. Mais le souhait principal des fans est qu’il y ait davantage de scènes intimistes de la vie quotidienne entre Renaud et Marianne, interprétée par Luce Mouchel.

A ce propos, si vous avez des propositions de scènes, n’hésitez pas à les soumettre dans la story Instagram de DNA. Luce Mouchel est une personne que Pierre Denny affectionne beaucoup, il explique qu’ils ont beaucoup de points communs, d’affinités et ont énormément de sujets de conversation.

Le prochain questions-réponses sur Instagram sera consacré à Luce Mouchel, restez à l’affût pour poser toutes vos questions.

En attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes en replay sur Auvio et tous les jours sur La Une à 17h55.