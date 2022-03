Demain nous appartient : Noor sortie du coma…

Suite à un accident de voiture, Noor s’est retrouvée dans le coma. Et ce terrible accident ne doit rien au hasard : elle en était bien la cible. Un corbeau en serait la cause. En effet, celui-ci est au courant de la liaison que Noor entretient avec Cédric et il la menace de tout révéler.

Un ouf de soulagement pour les fans de Noor : ses jours ne sont plus en danger : elle est sortie du coma hier. Mais les médecins ne savent pas si elle gardera des séquelles…

Malheureusement pour Noor, ce n’était que le début des problèmes. Elle doit rester à l’hôpital pour de terribles maux de tête et elle devra se faire opérer. Une chose est sûre : la police a trois suspects dans le collimateur : Lillian, Gabriel et Irène.

Alors, cet accident, est-ce réellement un coup du corbeau, un homicide ou tout simplement un tragique accident ? Vous le découvrirez très prochainement. Quoi qu’il en soit, Noor n’est pas au bout de ses peines et ni à l’abri de mauvaises surprises…

Vous pouvez retrouver Noor et tous les autres personnages de "Demain nous appartient" en replay sur Auvio et sur la Une tous les jours à 17h55.